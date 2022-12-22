الخميس 22 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

من صياد الطيور لطبيب جراح.. جورج وسوف معشوق «الصناعية»

جورج وسوف
جورج وسوف

يحتفل النجم جورج وسوف، غدًا بعيد ميلاده، حيث ولد في 23 من ديسمبر عام 1961، حيث كانت بدايته في الفن بسن الرابعة عشر حيث اشتهر في سوريا من خلال غنائه موال «حاصبيا» ثم انتقل إلى دمشق للغناء في مطعم الحديقة الخضراء لكن نقابة الموسيقيين أصدرت قرارًا بمنعه من الغناء لأنّه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر. 

يعتبر الفنان جورج وسوف، والملقب بسلطان الطرب، أحد أشهر المطربين المفضلين للكثير من المصريين، كما أنه من مشاهير الغناء في العالم العربي، حيث يعد المطرب المفضل لـ«الصنايعية» في الورش، فلا تجد مكان عمل مختص بالحرف اليدوية لا يستمع لأغانيه.

في السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الأغاني العالقة بأذهان الكثير من المصريين، وارتبطت معه بالكثير من الذكريات سواء في العمل أو العلاقات العاطفية.

txt

بـ5 ملايين مشاهدة.. جورج وسوف يتصدر تريند يوتيوب بأغنية «بيتكلم عليا»

صياد الطيور

«يا صياد الطيور يا خالي، صُباعك عن زناد الموت».. تعتبر أغنية صياد الطيور من الأغاني القديمة التي علقت في أذهان الكثيرين، والتي انتجت عام 1990، فهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان شاكر الموجي.

كلام الناس

«كلام النّاس لا بيقدّم ولا يأخّر.. كلام النّاس ملامة وغيره مش أكتر»، من أشهر أغاني الفنان جورج وسوف، فهي من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي، حيث أنتجت عام 1994.

ليل العاشقين

«يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين. عاتبين على الأيّام والدّمع مالي العين»، انتجت عام 1996، فهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي، الذي شارك الفنان جورج وسوف الكثير من النجاحات في بداية عمله.

txt

يحيى خليل يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالأوبرا.. الخميس

طبيب جراح

«طبيب جراح قلوب الناس اداويها، وياما جراح سهرت الليل أداريها»، من منا لا يتذكر أغنية طبيب جراح، والتي أنتجت عام 1999، فهي من كلمات صفوح شغالة وألحان شاكر الموجي.

يوم الوداع

«يوم الوداع الحب ضاع. والقلب آه آه آه حس بضياع».. كان للفنان جورج وسوف في بدايته الكثير من الأغاني الحزينة لعل أشهرها يوم الوادع، والتي أنتجت عام 2001، فهي من كلمات عوض بدوي  وألحان أمجد العطافي.

سلف ودين

«كنت بتحلم بقربي. ولما ملكت قلبي.. بتقول ده مكنش حب»، من أكثر الأغاني شهرة في عام 2003، فهي من كلمات عبير الرزاز وألحان أمجد العطافي.

الفنان جورج وسوف سلطان الطرب صياد الطيور أغاني جورج وسوف عيد ميلاد جورج وسوف النجم جورج وسوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

ليس هناك موضوع

الأكثر قراءة

«كابيتانو مصر».. مشروع «المتحدة» لاكتشاف مواهب كرة القدم: «انتظروهم فى الأوليمبياد»

قرارات جديدة لشركة السكر والصناعات التكاملية في تعيينات رؤساء القطاعات بالشركة

«عزمى»: خطة حكومية للتعامل مع الالتزامات الطارئة الخاصة بضمانات الديون

إغلاق جزئى لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

بروتوكول بين وزارة الاتصالات والهيئة العامة للمستشفيات التعليمية لتنفيذ مشروعات الميكنة والتحول الرقمي

مهارات استثنائية.. وزير الرياضة يٌبهر الحضور فى أولى حلقات «كابيتانو مصر»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر: عيد النصر

ماجد حبته

احتفال تنزانى ببصمة مصرية

أميرة عبد الكريم

كرة الثلج المسمومة فى طريقها للنيل من الطفولة

محمد العسيري

النار واللى كابشها.. فى قضية مستشفى التبرعات

كريم فرغلى

الهجوم أولًا

ماجد حبته

قناة السويس.. الهبد مستمر

محمد رفعت

في ختام حلقات " الجنائز " !

مدحت بشاى

التغيير للتطوير.. إرادة وطن

صور

الزمالك يعبر «الحدود» برباعية في الدوري

مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. نتنياهو يعلن نجاحه فى تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

هل يعلن نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة قبل إتمام المشاورات؟ «ثغرة قانونية» تدفعه لذلك

غضب فلسطيني من قرار إسرائيل باحتجاز جثمان «أبو حميد»