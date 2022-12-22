من صياد الطيور لطبيب جراح.. جورج وسوف معشوق «الصناعية»

يحتفل النجم جورج وسوف، غدًا بعيد ميلاده، حيث ولد في 23 من ديسمبر عام 1961، حيث كانت بدايته في الفن بسن الرابعة عشر حيث اشتهر في سوريا من خلال غنائه موال «حاصبيا» ثم انتقل إلى دمشق للغناء في مطعم الحديقة الخضراء لكن نقابة الموسيقيين أصدرت قرارًا بمنعه من الغناء لأنّه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.

يعتبر الفنان جورج وسوف، والملقب بسلطان الطرب، أحد أشهر المطربين المفضلين للكثير من المصريين، كما أنه من مشاهير الغناء في العالم العربي، حيث يعد المطرب المفضل لـ«الصنايعية» في الورش، فلا تجد مكان عمل مختص بالحرف اليدوية لا يستمع لأغانيه.

في السطور التالية نسلط الضوء على أشهر الأغاني العالقة بأذهان الكثير من المصريين، وارتبطت معه بالكثير من الذكريات سواء في العمل أو العلاقات العاطفية.

صياد الطيور

«يا صياد الطيور يا خالي، صُباعك عن زناد الموت».. تعتبر أغنية صياد الطيور من الأغاني القديمة التي علقت في أذهان الكثيرين، والتي انتجت عام 1990، فهي من كلمات أحمد فؤاد نجم، وألحان شاكر الموجي.

كلام الناس

«كلام النّاس لا بيقدّم ولا يأخّر.. كلام النّاس ملامة وغيره مش أكتر»، من أشهر أغاني الفنان جورج وسوف، فهي من كلمات أحمد شتا، وألحان صلاح الشرنوبي، حيث أنتجت عام 1994.

ليل العاشقين

«يا ليل العاشقين أهل الغرام مساكين. عاتبين على الأيّام والدّمع مالي العين»، انتجت عام 1996، فهي من كلمات وليد رزيقة وألحان صلاح الشرنوبي، الذي شارك الفنان جورج وسوف الكثير من النجاحات في بداية عمله.

طبيب جراح

«طبيب جراح قلوب الناس اداويها، وياما جراح سهرت الليل أداريها»، من منا لا يتذكر أغنية طبيب جراح، والتي أنتجت عام 1999، فهي من كلمات صفوح شغالة وألحان شاكر الموجي.

يوم الوداع

«يوم الوداع الحب ضاع. والقلب آه آه آه حس بضياع».. كان للفنان جورج وسوف في بدايته الكثير من الأغاني الحزينة لعل أشهرها يوم الوادع، والتي أنتجت عام 2001، فهي من كلمات عوض بدوي وألحان أمجد العطافي.

سلف ودين

«كنت بتحلم بقربي. ولما ملكت قلبي.. بتقول ده مكنش حب»، من أكثر الأغاني شهرة في عام 2003، فهي من كلمات عبير الرزاز وألحان أمجد العطافي.