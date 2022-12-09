بـ5 مليون مشاهدة.. جورج وسوف يتصدر ترند يوتيوب بأغنية «بيتكلم عليا»

حصدت أغنية “بيتكلم عليا” للمطرب جورج وسوف 5 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على يوتيوب، محتلا المركز الثالث بقائمة الأكثر مشاهدة، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، وألحان زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب في لبنان بتوقيع المخرج إيلي السمعان، وجاءت فكرة الكليب مميزة كفيلم درامى قصير بمشاركة من نجمى التمثيل السوريين عابد فهد، وعبد المنعم عمايرى، لتكون البطولة النسائية من نصيب النجمة اللبنانية زينة مكى.

وتقول كلمات الأغنية:

بيتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته.. مع إني أقدر أقول حاجات كتير

بيقول.. ما يقول.. ماهو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وانت هنتعلم

علشان ما نكررش غلطنا

ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. علي اشواقنا وعلى أوجاعنا

كان وهم قابلناه في سكتنا

ما يقول

و تصدر الفنان جورج وسوف مؤخرا تريند “جوجل” وذلك بعد احتفاله بنجاح أغنيته الجديدة “بيتكلم عليا”، و ذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة من احتفاله مع فريق عمل الأغنية، بتقطيع تورته مدون عليها اسم الأغنية، وقد قاموا بإلتقاط بعض الصور التذكارية احتفالًا بهذا النجاح.