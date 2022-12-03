يحيى خليل يحتفل بعيد ميلاده مع جمهوره بالأوبرا.. الخميس

يواصل الموسيقار وعازف الجاز العالمي يحيى خليل، التحضيرات والبروفات الخاصة بـ حفله المقرر إقامته الخميس المقبل الموافق 8 ديسمبر، على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وأعلن "خليل" الاحتفال بعيد ميلاده مع جمهوره خلال الحفل، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "اصدقائي الأعزاء عيد ميلادي يوم ١ ديسمبر ومستمر لحد ٨ ديسمبر اللي هو يوم حفلتي في الأوبرا أحب أشوفكم كلكم في اليوم ده فلنحتفل سويا ونقول الحياة للحياة"، وبمجرد كتابة المنشور سرعان ما انهالت التعليقات من جمهوره ومحبيه مهنئيه بمناسبة عيد ميلاده متمنين له دوام الصحة والتألق.

وفى سياق متصل، طرحت إدارة الأوبرا التذاكر الخاصة بالحفل بفئة 160 جنيهًا، وشهدت إقبالا جماهيريا كبيرا إذ نفد أكثر من 75 % من إجمالي التذاكر الخاصة بالحفل حتى الآن.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الجمهور الحفل، جاءت كالتالى:

- دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير ذلك.

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- برجاء الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية "ممنوع ارتداء الشورت".

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ممنوع التصوير.

من المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساء، ويقدم "خليل"، برنامجًا فنيًا متميزًا يضم باقة متنوعة من أعماله التي تتميز بطابع فني فريد وتدمج بين الموسيقى المصرية وقالب موسيقى الجاز، بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة، من بينها: "بحلم في عالم غريب، يعيش أهل بلدي، البيانولا، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان، والغربة" وغيرها.