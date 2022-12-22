«فلسفة الحرية».. أمسية جديدة من أمسيات صالون التنوير اليوم

«فلسفة الحرية» محور اللقاء الذي يعقد في السادسة والنصف من مساء الخميس الموافق 29 ديسمبر الجاري، وذلك في أمسية جديدة من أمسيات صالون التنوير، وتحتضنه قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

يتحدث في لقاء "فلسفة الحرية"، الباحث الدكتور حسن حماد، أستاذ الفلسفة، وعميد كلية الآداب السابق بجامعة الزقازيق، وتدير اللقاء وتقدمه دكتورة ماجدة موريس.

يتطرق لقاء "فلسفة الحرية" إلى التعريف بمفهومها ومصطلحها، وأهم المفكرين والفلاسفة الذين تناولوا موضوع فلسفة الحرية وأهميتها للعقل البشري.

كما يتناول اللقاء مفهوم الحرية المثالية والتي يقصد بها أن تستطيع أن تكون حرًا وأنت محاصر بالقيود، فهناك حرية القول وحرية الفكر، وهناك أيضًا حرية الاعتقاد، والتي تقوم على مبدأ أساسي، ألا وهو احترام الآخر والقدرة عل تقبل المختلف والتسامح مع المخالف في العقيدة والرأي، وحرية الأفراد في التنقل من عقيدة إلى أخرى بالمغايرة، وغيرها من الموضوعات.

والدكتور حسن حماد، ولد بمحافظة المنيا في العام 1957، وحصل على ليسانس الآداب من كلية الآداب بقسم الفلسفة جامعة المنيا عام 1979، وشغل العديد من المناصب القيادية الجامعية، كما رأس جمعية الفنون والآداب، وعضوية لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافة، وقد حصل الدكتور حسن حماد على جائزة الدولة التشجيعية في العام 2014.

صدر للدكتور حسن حماد، العديد من الأبحاث العلمية والدراسات الفلسفية، نذكر من بينها مؤلفات: «قوة الأمل» .. تحليل فلسفي ونفسي لمشكلة الأمل، «تداخل النصوص في الرواية»، «الاغتراب الوجودي» .. دراسة في جدل الصراع بين الرغبة في التفرد وغواية الامتثال، «محنة العبث ورحلة البحث عن خلاص».. قراءة وجودية، «المشاعر عند سارتر».. مدخل للتحليل النفسي الوجودي، «البطل العبثي في روايات نجيب محفوظ»، «قصة الصراع بين الفلسفة والسلطة»، «هربرت ماركيوز».. فيلسوف النفي والتحرر، «ذهنية التحريم».. الأصوليات الإسلامية والعنف المقدس، «الغربة والزمن عند مارتن هيدجر»، «الاغتراب عند أبي حيان التوحيدي»، «البحث عن السعادة عند نيتشه» وغيرها.