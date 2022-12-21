الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى: لن يغلق مستشفى 57357 وأناشد أهل الخير الدعم

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة مستشفى 57357، قائلًا خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن مستشفى 57357 رغم الأزمة إلا أنهم يقدمون أعلى مستوى من الخدمة، موضحًا أنه كانت هناك ودائع بقيمة 3 مليارات جنيه لمستشفى 57357.

وأوضح أن هناك ندرة في التبرعات المالية لمستشفى 57357 رغم أنها تتابع حالات 30 ألف مريض، مشيرًا إلى أنه لا بد من المساهمة المالية لمستشفى 57357 لاستمرار خدماتها الطبية للمرضى.

وأكد أنه لا توجد أي واسطة في دخول أو تقديم الخدمة لمرضى مستشفى 57357، موضحًا أنه لا بد من أن يتحرك الجميع لإنقاذ مستشفى 57357 إنه يستقبل أكثر من 3 آلاف مريض سنويًا.

وتابع: "لن يغلق مستشفى 57357 وأناشد أهل الخير الدعم اللازم له لتقديم خدمة طبية للمرضى، وبعض الأدوية في مصر ارتفع سعرها بنسبة 300% بينما زاد سعرها في أمريكا 10%، وأنه لا يمكن تقليل الخدمة المقدمة للمرضى في مستشفى 57357 ولا بد من دعمها باستمرار".

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