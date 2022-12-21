وزير العدل عن توثيق الطلاق فى القانون الجديد: مفيش مشكلة شرعية
أوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل، حكم توثيق الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وقال وزير العدل، خلال لقائه الخاص، ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.
وأضاف أن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق، موضحاً أن الشهر العقاري يقدم خدمة متميزة ويُعالج مشكلة مزمنة يومية، بفضل التطوير الكبير الذي لحق بمصلحة الشهر العقاري.
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