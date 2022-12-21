الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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من 309 آلاف لـ100 قضية.. وزير العدل: ما تم بخصوص قضايا الأسرة «إنجاز كبير»

وزير العدل
وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل المنظومة القضائية الإلكترونية في الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال وزير العدل، خلال لقائه الخاص، ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك 309 آلاف قضية كانت منظورة أمام محاكم الأسرة.

وأضاف أن هذه القضايا كان متبقياً منها 100 قضية فقط خلال لقائه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا في يوم القضاة، موضحاً أن أسباب تأخر الفصل في قضايا محكمة الأسرة تعود لقلة وجود الخبراء الذين ينظرون هذه القضايا، أو كثرة التأجيلات.

وأشار إلى أنه تم العمل على وضع آجال مناسبة للفصل في القضايا، والبدء بقضايا الأسرة القديمة قبل 2021، وهي أمور ساهمت في سرعة الفصل، موضحاً أنه تبقى 86 قضية منظورة أمام محكمة الأسرة، حاليًا بعد مجهود مضى على مدار 3 سنوات أسهم في سرعة الفصل في قضايا الأسرة.

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