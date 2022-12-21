وزير العدل يوضح شروط العفو الرئاسى (فيديو)

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل المنظومة القضائية الإلكترونية في الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال وزير العدل، خلال لقائه الخاص، ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك شروطاً للعفو الرئاسي عن المحبوسين احتياطيًا، بناء على عدد من التوصيات من الجهات المعنية.

وأضاف أن العفو لا يرد إلا على حكم، أي حالة صدر بها حكم نهائي، والدستور والقانون يمنحان حق العفو لرئيس الجمهورية.

وأوضح أن القضايا المتداولة أمام النيابة العامة والمحاكم، لا يجوز العفو فيها دستوريًا أو قانونيًا، مشيرًا إلى أن هذه القضايا يصدُر فيها قرار إفراج من النيابة العامة أو المحكمة، لافتًا إلى أنه هنا يوجد خلط بين قضايا العفو والإفراجات.

وأردف أنه لا تصدر أحكام عفو في قضايا العنف والقتل والإرهاب، إلاّ أن القانون يشمل جميع القضايا، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط للجرائم المحكوم فيها والتي يجوز أن يكون فيها عفو رئاسي أو لا، مؤكدًا أن القضايا المتداولة أمام النيابة والمحاكم لا يوجد بها عفو.

