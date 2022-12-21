وزير العدل: قانون الأحوال الشخصية قائم على أساس علمى وليس العاطفة

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل المنظومة القضائية الإلكترونية في الفصل في قضايا محكمة الأسرة.

وقال وزير العدل، خلال لقائه الخاص، ببرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، إنه تبقى 86 قضية منظورة أمام محكمة الأسرة، حاليًا بعد مجهود مضن على مدار 3 سنوات أسهم في سرعة الفصل في قضايا الأسرة.

وأردف أن هناك لجنة من المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة تمكنت من الانتهاء من 182 مادة من مشروع قانون الأحوال الشخصية وأحكامها.

وأوضح أن اللجنة قائمة على أساس علمي وفق إحصائيات، لصياغة حكم قانوني على هذا الأساس، وليس على أساس العاطفة.

وأكد أن اللجنة لم تنته بعد من إتمام مشروع قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنه سيُطرح لحوار مجتمعي من أجل مناقشته، وهو أمر سيطمئن المواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة واللجنة المعنية تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها، ومنها رؤية واستضافة الأطفال، موضحًا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية قائم على أساس علمي وإحصائيات وليس العاطفة.