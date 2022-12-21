لو فاتك التريند| تعامد الشمس على الكرنك.. وتراجع أسعار الذهب

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تصدرت التريند ومحركات البحث بـ«جوجل» وتنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

عرض زواج مفاجئ يجمع «النورين» ويعبر بـ نور إيهاب للتريند

تصدرت الفنانة الصاعدة نور إيهاب تريند جوجل، بعد عرض زواج مفاجئ من الممثل الشاب نور بدر، وذلك في أجواء رومانسية، حيث ظهرت نور إيهاب وهي تدخل إلى أحد الأماكن، حيث تفاجئت بنور بدر جالسا على ركبتيه ويحمل خاتما، فيما ظهر خلفه على الحائط عبارة "هل تقبلين الزواج بي؟"، للمزيد اضغط هنا.

هند صبري تتعاقد على الجزء الثاني من «البحث عن علا».. والتصوير في يناير

تعقد الفنانة هند صبري، جلسات عمل مكثفة مع المخرج هادي الباجوري؛ للوقوف على التفاصيل النهائية للجزء الثاني من مسلسل «البحث عن علا»، والذي تعاقدت على بطولته خلال الأيام القليلة الماضية مع شركة «نتفليكس» العالمية على أن يكون عرض العمل بعد شهر رمضان المقبل، للمزيد اضغط هنا.

1813 دولارًا للأوقية.. تراجع أسعار الذهب لارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في نطاق ضيق في ظل ارتفاع الدولار، إلا أن المعدن النفيس لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة وسط ترقب لبيانات اقتصادية من المقرر نشرها خلال الأسبوع الجاري، للمزيد اضغط هنا.

كواليس جلسة شيكابالا مع أمام عاشور عقب مباراة حرس الحدود

ظهر أمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة من الغضب الشديد عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود، ورفض الذهب للاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء ، بصحبة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، للمزيد اضغط هنا.

«تعامد الشمس على الكرنك».. كيف ساهمت المساحة الفلكية في استعادة طابا من إسرائيل؟

تحدث جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للعلوم الفلكية، عن تعامد الشمس على معبد الكرنك، مؤكدا أن المصري القديم كان لديه براعة لم تقتصر على الفلك فقط وإنما شملت كثير من المجالات الأخرى، للمزيد اضغط هنا.