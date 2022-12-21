الأربعاء 21 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كواليس جلسة شيكابالا مع أمام عاشور عقب مباراة حرس الحدود

شيكابالا وإمام عاشور
شيكابالا وإمام عاشور

ظهر أمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حالة من الغضب الشديد عقب مباراة الفريق أمام حرس الحدود، ورفض الذهب للاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء ، بصحبة قائد الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا.

وجاء سبب غضب أمام عاشور، بعدما رفض أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبه بتسديد ركلة الجزاء أمام حرس الحدود.

وعلم" الكابتن " إن شيكابالا في جلسة سريعا عقب المباراة وجه اللوم والعتاب لزميلة بالفريق أمام عاشور، بسبب رفضه الاحتفال مع جماهير القلعة البيضاء عقب انتهاء المباراة، والفوز علي حرس الحدود  برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وبهذه النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

وأوضح شيكابالا ، لإمام عاشور، إن زيزو رفض إعطائك الكرة من أجل تسديد الركلة،  بسبب النظام الموضوع بالفريق، والذي يضع زيزو في مقدمة مسددي ركلات الجزاء بالفريق، وليس لأي سبب شخصي.

وكان فيريرا قد علق عقب المباراة على طلب إمام عاشور تسديد ركلة الجزاء في نهاية المباراة قائلا: "الكل كان يريد تسديد ركلة الجزاء وأنا نفسي كنت أرغب في تسديدها لأن النتيجة كانت تقدم الزمالك بثلاثية، وسيكون هناك وقتا يسدد فيه إمام عاشور ومحمد أشرف روقا، والجميع لديه طموح تسديد ركلة الجزاء لأن المباراة كانت انتهت.

وأضاف فيريرا قائلا: "إذا كانت هناك ركلة جزاء وسددها لاعب أخر ستسأل الجماهير عن سر عدم تسديد أحمد مصطفى "زيزو" لها، وهناك ترتيب متفق عليه في الفريق".

وفاز فريق الزمالك على حرس الحدود برباعية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده إلى 20 نقطة.

إمام عاشور شيكابالا الزمالك أحمد زيزو الدورى المصرى

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