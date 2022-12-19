مدير مستشفى طيبة يكشف تفاصيل استخراج مسامير وزلط من معدة فتاة

قال الدكتور طارق عبد المعز، مدير مستشفى طيبة بالأقصر، إنه تردد على المستشفى فتاة تشتكي من آلام مبرحة بمعدتها، وتم عمل الإجراءات الطبية اللازمة لها من أشعة وتحاليل، وعقب ظهور النتيجة تبين وجود أجسام معدنية بالمعدة من مسامير حادة وزلط.

اضطرابات نفسية

وأكد الدكتور عبد المعز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه يتضح من نتائج التحاليل الطبية لهذه الفتاة أنها من المحتمل تعاني من تراكمات نفسية تجعلها تلجأ أكل الأجسام المعدنية.

استخراج أجسام معدنية من المعدة

وأضاف في حديثه، أنه تم الوصول إلى الأجسام المعدنية من مسامير حادة وزلط بالأجهزة الطبية الحديثة، ولهذا كان استخراج تلك الأجسام بمنتهى الصعوبة بسبب الخوف على إحداث ضرر بمكونات المعدة.