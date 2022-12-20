زيادة جديدة في أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 20-12-2022 منذ بداية الأسبوع الحالي بواقع 2000 جنيه للطن حيث أخطرت شركات الإنتاج المصرية الوكلاء والموزعين بالأسعار الجديدة والتي كسرت حاجز ال 21 ألف جنيه من أرض مصانع الإنتاج حيث تبلغ إجمالي الإنتاج في المصانع المصرية للحديد والصلب نحو 10.2 مليون طن.



مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء

تختلف أسعار تداول مواد التشييد والبناء في مصر باختلاف الشركات المصنعة له بحسب الجودة التي تنتجها الشركة ويضاف عليها نحو 300 جنيه عند التجار بإضافة تكلفة النقل والعتالة وإليكم أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 20-12-2022 :-

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 21450 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 21300 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 21350 جنيها للطن.





سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 21350 جنيها للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 20330 جنيها للطن.

سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 20400 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 20300 جنيه للطن.



سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20300 جنيه للطن.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج المصانع المصرية



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الرمادي 1550 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1340 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1480 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويس 1370 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1350 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1380 جنيها.

سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1480 جنيها.



سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1390 جنيها.

سعر طن الأسمنت مصر من إنتاج مصانع شركة حلوان 1390 جنيها.

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