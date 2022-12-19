الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022.. عيار 24 بـ2034 جنيهًا

سعر الذهب
سعر الذهب

يتسأل الجميع عن سعر الذهب اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر عقب الاضطرابات التي تشهدها أسواق تداول المعدن النفيس عقب الارتفاعات الجنونية المتتالية غير مبررة في ظل انخفاض المعروض من المعدن الأصفر في الأسواق المصرية مما أدى إلى حجب التسعير خلال الأيام الماضية مما أثر بالتبعية على على محلات الصاغة المصرية.

 

سعر الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر

شهدت أسواق بيع وشراء معدن الذهب ارتفاع قدره 150 جنيه خلال الأيام الماضية وذلك عقب حالة من عدم الاستقرار خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تخبط في أسعار أعيرة الذهب المختلفة عقب حجب التسعير ووقف التداول في ظل تراجع الأسعار العالمية بنسبة0.3% على الرغم من ارتفاع الأوقية بنسبة 0.8% لتستقر عند مستوى 1794 دولار وذلك بفعل توقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسية النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم.

ووصل الجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في الأسواق المصرية 1780 جنيه وذلك في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرضاً قيمته 3 مليارات دولار.

وإليكم سعر الذهب اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 في مصر وفقا للصاغة المصرية :-

سعر جرام الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية

البيع 2034.25 جنيه.
الشراء 1988.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية

البيع 1864.75 جنيه.
الشراء 1822.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية

البيع 1780 جنيه.
الشراء 1740 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

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جرام الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

البيع 1525.75 جنيه.
الشراء 1491.5 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


جرام الذهب عيار 14 في الصاغة المصرية

البيع 1186.75 جنيه.
الشراء 1160 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.

 

جرام الذهب عيار 12 في الصاغة المصرية

البيع 1017.25 جنيه.
الشراء 994.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.


جرام الذهب عيار 9 في الصاغة المصرية

البيع 762.75 جنيه.
الشراء 745.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.

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سعر الجنيه الذهب في الصاغة المصرية

البيع 14240 جنيه.
الشراء 15545 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.

 

أونصة الذهب في الصاغة المصرية

البيع 1794$.
الشراء 1793$.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب الذهب المعدن الأصفر عيار 24 عيار 21 عيار 18 سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الجنية الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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