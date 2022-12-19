الإثنين 19 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

الريال السعودي
الريال السعودي

يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية سواء العاملين في المملكة العربية السعودية من المصريين أو الراغبين في أداء فريضة العمرة خلال الموسم الحالي، حيث تلعب العملة السعودية دورًا بارزًا في حياتهم، خاصة عقب قرارات البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 

استقرار نسبي في سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 19 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية منذ أواخر شهر أكتوبر الماضي، وذلك عقب ارتفاع سعره في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وشركات الصرافة المرخصة، وذلك بفعل العلاقات التجارية المستقرة بين البلدين وأسعار الريال كالتالي:

سجل الريال في البنك المركزي المصري نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في البنوك

وصل سعر الريال السعودي إلى 6.54 في عمليات الشراء و 6.55 جنيه للبيع في عمليات البيع داخل البنك الأهلي المصري.

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في بنك مصر قدر سعر الريال السعودي بنحو 6.54 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.


في بنك الإسكندرية سجل الريال نحو 6.53 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في البنك التجاري الدولي Cib وصل سعر الريال إلى 6.54 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في بنك البركة الإسلامي وصل الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في بنك قناة السويس وصل سعر تداول العملة السعودية إلى نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

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في بنك HASB وصل الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في بنك التنمية والتعمير وصل سعر تداول العملة السعودية إلى نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.


في بنك التنمية الصناعية سجل الريال نحو 6.56 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

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