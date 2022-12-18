سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

تباين سعر الدولار اليوم فى مصر حيث استقر سعره في أغلب البنوك وارتفع ارتفاعات طفيفة في البعض الآخر، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة 200 نقطة خلال أيام قليلة بعد أن رفعتها بنفس القيمة بداية نوفمبر الماضي، مما دفع الدولار للارتفاع من 19 جنيه إلى أعلى من مستوى 24 جنيه حتى الآن.

ويحاول البنك المركزي المصري من خلال رفع سعر الفائدة إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في السوق والقضاء على السوق السوداء للدولار والتي تخطى فيها سعر الدولار 34 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي وأسعار العملات

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 24.6397 جنيه للشراء، و24.7153 جنيه للبيع .

الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

الدولار في بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل 24.67 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار ف البنك القاهرة: 24.63 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

سجل الدولار البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

بلغ بنك قناة السويس: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

سجل الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

الدولار في بنك البركة: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.67 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

اسعار العملات فى مصر

تباينت أسعار العملات في مصر أمام الجنيه المصري حيث اتجهت بعض اسعار العملات إلى الاستقرار في حين ارتفع بعضها أمام الجنيه المصري، وداء اسعار العملات في مصر كالتالي: