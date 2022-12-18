الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومي.. أسعار العملات

الدولار
الدولار

تباين سعر الدولار اليوم فى مصر حيث استقر سعره في أغلب البنوك وارتفع ارتفاعات طفيفة في البعض الآخر، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد باتجاه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة 200 نقطة خلال أيام قليلة بعد أن رفعتها بنفس القيمة بداية نوفمبر الماضي، مما دفع الدولار للارتفاع من 19 جنيه إلى أعلى من مستوى 24 جنيه حتى الآن.

ويحاول البنك المركزي المصري من خلال رفع سعر الفائدة إلى السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة في السوق والقضاء على السوق السوداء للدولار والتي تخطى فيها سعر الدولار 34 جنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي  وأسعار العملات 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في البنك المركزي المصري : 24.6397 جنيه للشراء، و24.7153 جنيه للبيع .

 

  • الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

 

  • الدولار في بنك مصر: 24.61 جنيه للشراء، و24.66 جنيه للبيع.

 

  • ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية وسجل 24.67 جنيه للشراء و24.72 جنيه للبيع.

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  • بلغ سعر الدولار ف البنك القاهرة: 24.63 جنيه للشراء، و24.70 جنيه للبيع.

 

  • سجل الدولار البنك التجاري الدولي: 24.65 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

 

  • بلغ بنك قناة السويس: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

 

  • سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.62 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

 

  • سجل الدولار مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.69 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

 

  • الدولار في بنك البركة: 24.58 جنيه للشراء، و24.68 جنيه للبيع.

 

  • الدولار في بنك التعمير والإسكان: 24.67 جنيه للشراء، و24.72 جنيه للبيع.

اسعار العملات فى مصر

تباينت أسعار العملات في مصر أمام الجنيه المصري حيث اتجهت بعض اسعار العملات إلى الاستقرار في حين ارتفع بعضها أمام الجنيه المصري، وداء اسعار العملات في مصر كالتالي: 

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العملة شراء بيع
سعر الدولار الأمريكى​24.6397 جنيه 24.7153 جنيه
سعر اليورو​26.1575 جنيه26.2476 جنيه
سعر الجنيه الإسترلينى​30.3463 جنيه30.4492 جنيه
سعر الفرنك السويسرى​26.5486 جنيه26.6386 جنيه
100 ين يابانى​18.0431 جنيه18.1025 جنيه
سعر الريال السعودى​6.5514 جنيه6.5732 جنيه
سعر الدينار الكويتى​80.3670 جنيه80.6398 جنيه
سعر الدرهم الاماراتى​6.7074 جنيه6.7295 جنيه
سعراليوان الصينى​3.5358 جنيه3.5490 جنيه

 

الدولار أسعار العملات الجنيه المصري اليورو​ الريال السعودى​ الدينار الكويتى​ البنك المركزي السوق السوداء للدولار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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