الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غدًا.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ22 مليار جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

يطرح، غدًا الخميس، البنك المركزي المصري أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 22 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 500 مليون جنيه لأجل 182 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، والتي تتنوع ما بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي (3 شهور و6 شهور و9 شهور وسنة) بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022/ 2023.

2022-2023 500 مليون جنيه البنك المركزي المصري الطرح الاول الدين الحكومى المركزي المصري الموازنة العامة للدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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