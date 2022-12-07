الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أسعار العملات الرقمية.. «البيتكوين» تصعد وتوقف العقود الذكية عن التداول

البيتكوين
البيتكوين

تباينت أسعار العملات الرقمية المشفرة وسجلت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة نحو 854.50 مليار دولار، وسط تدفقات نقدية. 

وارتفعت عملة البيتكوين وهي العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم بنسبة 0.27%، لتصل إلى 17.007.2 دولار، كما ارتفعت عملة إيثريوم بنسبة 0.27% دولار مسجلة 1.260.26 دولار، وانخفضت عملة كاردانو بنسبة 0.27% لتسجل 0.3174 دولار.

وخسرت عملة سولانا بنسبة 0.45% لتسجل 980. 13 دولار، وكسبت عملة دوج كوين بنحو 0.07%، لتصل إلى مستويات 0.100364 دولار، وخسرت عملة شيبا Shiba Inuبنسبة 0.32% إلى مستويات 0.0930 دولار، ووقف تدوال العقود الذكية AV AXفي حدود 0% إلى مستويات قرب 13.52 دولار.

كما انخفضت  عملة تيرا Terra Classic بنسبة 42. 2% إلى مستويات 0.001693 دولار، كما كسبت عملة FTX Token بنسبة 30. 2% إلى مستويات 1.4287 دولار.

ويذكر انه  بيانات الوظائف الأمريكية القوية في نوفمبر الماضي، كانت مؤشر على توفير وظائف جديدة وبالتالي ارتفاع حجم الأجور والسيولة النقدية بالأسواق، ومن ثم ارتفاع الطلب الاستهلاكي، مما يترتب عليه زيادة في معدلات التضخم، وهو عكس الهدف المنشود من قبل الفيدرالي الأمريكي وهو تحقيق معدل تضخم عند مستوى 2%، مقابل 8% إلى 7% خلال الفترة الماضية.

وبناء على ما سبق، قد يضطر الفيدرالي الأمريكي إلى رفع معدلات الفائدة من جديد، وهو ما يترتب عليه ارتفاع عوائد الاستثمار في العملات المشفرة، وتحديداً بيتكوين، التي تدر عائداً كبيراً بالدولار، رغم ارتفاع خطورة تقلبات السوق السريعة.

ويخطط بنك جولدمان ساكس لإنفاق عشرات الملايين من الدولارات لشراء شركات للتشفير أو الاستثمار فيها بعدما نال انهيار منصة إف.تي.إكس لتداول العملات المشفرة من التقييمات وقوض اهتمام المستثمرين.

وقال ماثيو مكديرموت رئيس الأصول الرقمية في جولدمان لرويترز إن انهيار إف.تي.إكس أدى إلى ازدياد الحاجة لوجود شركات جديرة بالثقة وخاضعة للقواعد التنظيمية في مجال العملات المشفرة، مضيفا أن البنوك الكبيرة ترى فرصة لاقتناص هذه الأعمال.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
أسعار العملات الرقمية عملة البيتكوين عملة سولانا عملة دوج كوين عملة شيبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

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