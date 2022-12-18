الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

الريال السعودى
الريال السعودى

في ظل زيادة الأسعار ثبت سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18-12-2022 مقابل سعر الجنيه المصري مستقرًا عند سعر صرفه في بداية أيام العمل بالقطاع المصرفي المصري، وشغل بال عدد من المصريين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية عبر جوجل، وتستأنف حميع البنوك وأسواق الصرف حركات التداول على العملات اليوم الأحد.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية

وحافظت عملة المملكة السعودية طوال الأسابيع الماضية على الاستقرار، وإلى مساء السبت كان قد وصل السعر في البنك المركزي المصري إلى المتوسط لأسعار صرف مبلغ 6.55 جنيها للشراء، وقيمة 6.57 للبيع.

وترصد الدستور في هذا التقرير حركة التداول النقد الأجنبي في جميع البنوك المصرية.

 

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنك المصري لتنمية الصادرات
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات : 6.54 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك الإمارات دبي الوطني
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني : 6.53 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

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سعر الريال السعودي اليوم الأحد في ميد بنك
سعر الريال السعودي في ميد بنك: 6.36 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق
سعر الريال السعودي في بنك المشرق: 6.50 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر
سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول مصر 6.51 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس: 6.52 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد: 6.34 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.

 

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية
سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية: 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم في بنك مصر
سعر الريال السعودي في بنك مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد في بنك البركة
سعر الريال السعودي في بنك البركة: 6.40 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري: 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

 

سعر العملة السعودية اليوم الاحد في البنك التجاري الدولي
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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