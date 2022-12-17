«الترجمان»: صندوق النقد ثمّن جهود البنك المركزى فى وجود سعر صرف مرن

علق الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق، على موافقة صندوق النقد الدولي إقراض مصر 3 مليارات دولار.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم السبت، إن صندوق النقد الدولي يثق في قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع الأزمات العالمية .

وأضاف أن موافقة الصندوق تأكيد إضافي على مساندة المجتمع الدولي وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن موافقة الصندوق تعكس الثقة في قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي ثمّن جهود الحكومة المصرية والبنك المركزي في وجود سعر صرف مرن، موضحًا أننا سنجد دورًا كبيرًا للقطاع الخاص ببرنامج الإصلاح الاقتصادي بعد قرض صندوق النقد الدولي.

وأكد أن مصر طورت البنية التحتية لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يهدف لتحريك الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي، موضحًا أن برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولويات الدولة.