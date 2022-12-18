الأحد 18 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قبل ما تسافر».. كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر قطارات «تحيا مصر» بخطوط الصعيد

قطار
قطار

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل، على أسعار تذاكر القطارات "تحيا مصر"، وذلك عقب الإقبال الكبير عليها خاصة مع اهتمام السكة الحديد بتلك القطارات، وتسلط الدستور الضوء على أسعار تلك التذاكر بخطوط الصعيد.

أسعار تذاكر قطارات "تحيا مصر" على خطوط الصعيد 

 القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

 القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

القاهرة-قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

القاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-طما 34 جنيهًا لمسافة 418كم.

القاهرة-طهطا 36 جنيهًا لمسافة 435 كم.

القاهرة-المراغة 36 جنيهًا لمسافة 448 كم.

القاهرة-سوهاج 38 جنيهًا لمسافة 467كم.

القاهرة-جرجا 40 جنيهًا لمسافة 502 كم.

القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

القاهرة-الواسطى 10  جنيهًا لمسافة 92 كم.

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-صدفا 34 جنيهًا لمسافة 409كم.

القاهرة-أسوان  56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

القاهرة-الواسطى 10 جنيهًا لمسافة 92 كم

القاهرة-بني سويف 12 جنيهًا لمسافة 124 كم.

 القاهرة-مغاغة 18 جنيهًا لمسافة 180 كم.

القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

القاهرة-المنيا 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

القاهرة-ملوي 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

القاهرة-ديروط 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

القاهرة-بنى مزار 24 جنيهًا لمسافة 198 كم.

القاهرة-المنيا 28 جنيهًا لمسافة 247 كم.

القاهرة-ملوي 28 جنيهًا لمسافة 292 كم.

القاهرة-ديروط 28 جنيهًا لمسافة 313 كم.

القاهرة-القوصية 30جنيهًا لمسافة 327 كم.

القاهرة-أسيوط 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

 القاهرة-أبو تيج 34 جنيهًا لمسافة 399كم.

القاهرة-القوصية 30جنيهًا لمسافة 327 كم.

 القاهرة-أسيوط 32 جنيهًا لمسافة 375 كم.

القاهرة-نجع حمادي 42 جنيهًا لمسافة 552كم.

القاهرة-قنا 44 جنيهًا لمسافة 609 كم.

القاهرة-الأقصر 48 جنيهًا لمسافة 671 كم.

القاهرة-أسوان  56 جنيهًا لمسافة 879 كم.

قبل ما تسافر كل ما تريد معرفته عن أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر خطوط الصعيد أسعار تذاكر قطارات تحيا مصر بخطوط الصعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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