السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|أنجلينا جولى تترك منصبها فى الأمم المتحدة والقبض على سعد الصغير

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار الاجتماعية والاقتصادية والفنية، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «أخبار فاتتك».

أنجلينا جولي تترك منصبها في الأمم المتحدة بعد 20 عامًا

أعلنت الفنانة أنجيليا جولي، في بيان لها، عن أنها ستترك منصبها كمبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين حتى تتمكن من المساعدة بشكل مباشر أكثر مع النازحين والجماعات الإنسانية المحلية.

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أنجيلينا جولي 'تدهورت حالتها الصحيّة وأُدخِلت المستشفى'؟ إليكم الحقيقة | النهار

حقيقة طلب الأهلي من فيوتشر استعادة كريم نيدفيد

كشف عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، عن حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة كريم نيدفيد وعودته إلى صفوف المارد الأحمر.

وقال السقا، في تصريحات تليفزيونية: "لم نتلق على الإطلاق أي شيء بخصوص ذلك من الأهلي".

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كريم نيدفيد: الإصابة لم تهدد مشواري الكروي | المصري اليوم

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

تحفظت قوات أمن الجيزة على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها بعد مطاردة شرسة قادها الصغير في حدائق الأهرام وتبادل الاتهامات بين الطرفين. 

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سعد الصغير في ورطة.. طليقته فضحت زوجته الأولى وهاجمتها!! - Al Arrab - العراب

تصريح صادم من رضا حامد عن الزعيم عادل إمام (فيديو)

كشف الفنان رضا حامد عن حقيقة ندمه على تصريحاته عن الزعيم عادل إمام، قائلًا: "لو قلت كلام مش حقيقي هبقى وحش أوي، ولو قلت كلام حقيقي هندم!".

وأضاف "حامد"، خلال لقائه ببرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامي راغدة شلهوب عبر فضائية "النهار".

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رضا حامد يبكي: عادل إمام طردني بسبب "وشاية" وابني يبحث عن عمل لي .. المنوعات

الولايات المتحدة تبدأ إعادة شراء النفط لملء الاحتياطى الاستراتيجى

قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، بحسب "سكاى نيوز".

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النفط يتجاوز الـ80 دولار من جديد وسط ترقب قرار "أوبك+" - Economy Plus
أنجلينا جولى كريم نيدفيد الاهلى سعد الصغير رضا حامد الزعيم عادل إمام الولايات المتحدة

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أخبار فاتتك|أنجلينا جولى تترك منصبها فى الأمم المتحدة والقبض على سعد الصغير

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