تصريح صادم من رضا حامد عن الزعيم عادل إمام (فيديو)

كشف الفنان رضا حامد، حقيقة ندمه على تصريحاته عن الزعيم عادل إمام، قائلًا: "لو قلت كلام مش حقيقي هبقى وحش أوي، ولو قلت كلام حقيقي هندم؟!".

وأضاف "حامد"، خلال لقاءه ببرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامي راغدة شلهوب عبر فضائية النهار: "لم أجرح الأستاذ عادل إمام إطلاقًا، ولم أقل عليه إلا أنه رمز من رموز الفن الشامخ، ورجل رحلته عظيمة، ويكاد يكون هرم محصلش في الفن"، معقبًا:"قولت هذا الكلام، وعندما قولت موقف حدث بيني وبينه أبقى راجل وحش؟!".

وتابع:"عملت تسجيل قبل ذلك وتحدثت، الحتة دي عاجباهم وبيقعدوا يدقوا عليها، لكني قولت يا جماعة، الأستاذ عادل نجم كبير جدًا، ومن حقه يحافظ على نجوميته بالطريقة التي يراها، هو شايف إن رضا حامد هيعمله قلق شوية، يبقى مع السلامة بقى، خلاص ده حقه".

وتساءلت راغدة شلهوب:"عادل إمام هيخاف حد ينور قدامه؟ هو أصلًا منور، هيخاف من إيه؟"، ليرد رضا حامد:"ده منور جامد جدًا، أنا معرفش، دي تركيبة هو متعود عليها منذ صغره ويحافظ عليها، وبالتالي هو لديه إحساس بأن هذا ما يجعله محط أنظار الجميع".

وقارن الفنان رضا حامد كل من الفنان سمير غانم والزعيم عادل إمام، قائلًا: "اشتغلت مع النجم سمير غانم، كان بيقولي حاجات، الفرق بينه وبين عادل إمام فظيع، بيخليني أعمل إللي أنا عايزه ويزودني، لكن أستاذ عادل إمام فيه حاجات محددة متفقين عليها ويجب أن ننفذها".

وأكمل: "عادل إمام فنان جامد جدًا، وكوني قولت موقف، لا يجب أن يتم محاسبتي عليه، ده موقف حصل وده حقه، ربنا يدي الصحة لأستاذ عادل ويطمنا عليه، هو هرم شامخ في الفن، لا أحد يزايد على عادل إمام ولا أحد يزايد على حبي وتقديري له".