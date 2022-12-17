السبت 17 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تبدأ إعادة شراء النفط للاحتياطى الاستراتيجى

النفط
النفط

قالت وزارة الطاقة الأمريكية، إنها ستبدأ في إعادة شراء النفط لملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، في أول عملية شراء منذ الإفراج القياسي هذا العام عن 180 مليون برميل من المخزون، بحسب سكاى نيوز.

وذكر مسئول كبير للصحفيين أن الوزارة ستشترى 3 ملايين برميل للتسليم في فبراير، بحسب رويترز.

ودفعت عملية بيع 180 مليون برميل مستويات الاحتياطي الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1984، مما أثار مخاوف بشأن أمن الطاقة.

وقال المسؤول: "سنطرح طلبا لشراء ثلاثة ملايين برميل من النفط للتسليم في فبراير من العام المقبل، 2023".

وأضاف: "هذا النهج سيحدد السعر مقدما عندما تقدم الشركات عروضها".

وللمساعدة في تخفيف نقص الإمدادات في المصافي بعد تسرب نفطي في الأسبوع الماضي أغلق خط الأنابيب كيستون، ستجري وزارة الطاقة أيضا مبادلة لحوالي مليوني برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي، سيتعين على الشركات إعادتها في وقت لاحق.

وقال المسئول "نحن قادرون على القيام بذلك في نفس الوقت الذي نقوم فيه بإعادة شراء الثلاثة ملايين برميل".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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