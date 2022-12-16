القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

تحفظت قوات أمن الجيزة على المطرب الشعبي سعد الصغير وزوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها بعد مطاردة شرسة قادها الصغير في حدائق الأهرام وتبادل الاتهامات بين الطرفين.

ويتواجد الطرفان الآن داخل قسم شرطة الهرم لإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة إما بالتصالح أو بعرض الطرفين على النيابة العامة صباح باكر.

واتهم المطرب الشعبي سعيد الصغير زوجته وأسرتها "شقيقتها ووالدتها" بسرقة مبلغ مالي قدره 75 ألف جنيه منه قبل تشاجره معهن كما اتهمهن بتمزيق جواز سفره.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات اصطدام سعد الصغير بشخصين في حدائق الأهرام حيث تبين أن الضحايا هم زوجته العرفي برلنتي عامر ووالدتها وشقيقتها.

وأضافت التحريات بقيادة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث الهرم أن خلافات زوجية بين سعد وزوجته جفعتهم للتشاجر في الشارع فهربت زوجته وشقيقتها ووالدتها بسيارة وطاردهم سعد الصغير واصطدم بسيارتهن وتم نقلهن إلى مستشفى الهرم وتبين إصابتهن بإصابات طفيفة.

وأشارت التحريات إلى أنه عقب تقديم الإسعافات الأولية لهن تم اقتيادهن لقسم الهرم بينما تم التحفظ على سعد الصغير بقسم الشرطة لتبادل الطرفين الاتهامات.

كانت أطاحت سيارة يقودها الفنان سعد الصغير بشخصين في منطقة الهرم ما أسفر عن إصاباتهما بإصابات مختلفة وتم نقلهما للمستشفى.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين، أن سيارة ملاكي قيادة المطرب الشعبي سعد الصغير اصطدمت بشخصين مما أسفر عن إصابتهما.

تبين من الفحص الأولي استقرار الحالة الصحية للمطرب سعد الصغير، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول ملابسات الواقعة.