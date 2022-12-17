أنجلينا جولى تترك منصبها فى الأمم المتحدة بعد 20 عاما

أعلنت الفنانة أنجيليا جولي، في بيان لها، إنها ستترك منصبها كمبعوثة خاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى تتمكن من المساعدة بشكل مباشر أكثر مع النازحين والجماعات الإنسانية المحلية.

وكشف موقع "نيويورك بوست" عن أن الممثلة البالغة من العمر 47 عامًا - والتي يمكن القول إنها أشهر عضوة في المنظمة - إنها "تنتقل" من دورها، الذي أدته تحت عناوين مختلفة منذ عام 2001 بعد زيارة العشرات من المناطق المنكوبة والمدمرة بالحرب في مهمات إنسانية.

وقالت جولي، في بيان مشترك مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "بعد 20 عامًا من العمل داخل منظومة الأمم المتحدة، أشعر أن الوقت قد حان بالنسبة لي للعمل بشكل مختلف، والانخراط مباشرة مع اللاجئين والمنظمات المحلية، ودعم مناصرتهم لإيجاد حلول".

وقالت: "سأستمر في بذل كل ما في وسعي في السنوات القادمة لدعم اللاجئين وغيرهم من النازحين".