السبت 17 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حقيقة طلب الأهلى من فيوتشر استعادة كريم نيدفيد

كريم نيدفيد
كريم نيدفيد

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة كريم نيدفيد وعودته إلى صفوف المارد الأحمر.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية: "لم نتلق على الإطلاق أي شيء بخصوص ذلك من الأهلي".

وعن التعادل مع الأهلي، تحدث قائلًا: "هدفنا المباراة كان الثلاثة نقاط، الأهلي لديه جماهير كبيرة ونحن لدينا إصابات وغيابات كثيرة، كنا نريد أن نخرج من المباراة بشكل جيد، أجواء اللقاء كان فيها بعض العصبية".

وأضاف: "عمر كمال عبد الواحد لاعب ثقيل ونعتمد عليه والطرد كان فيه تهور، أحي علي ماهر علي إدارة المباراة بشكل غير طبيعي وكبير".

وواصل حديثه: "علي ماهر قال للاعبين طالما النتيجة بهدف مقابل لا شيء نستطيع التعوض، الفريق كان لديه روح عالية جدًا"، مشيرًا إلى أن "التعادل بطعم المكسب في ظل أننا كنا نلعب بـ10 لاعبين أمام الأهلي".

وأتم تصريحاته: "لم نلوم سعد سمير على ضربة الجزاء، لا أصدق ما يقال عنه إنه تعمد التسبب في ضربة جزاء أمام الأهلي، هو من أعمدة فيوتشر وكابتن من كباتن الفريق ونعتمد عليه".

الاهلى فريق فيوتشر كريم نيدفيد الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

القبض على سعد الصغير والتحفظ على زوجته وأسرتها داخل قسم الهرم

أسعار الذهب اليوم فى مصر الجمعة 16-12-2022

انتشار أنفلونزا الكلاب فى 9 ولايات أمريكية

تردد قناة أون تايم سبورت ON time sports الناقلة لمباريات الأهلي والزمالك

أسعار الذهب اليوم في مصر تحديث يومي الجمعة 16-12-2022

محى إسماعيل: كان نفسى أعمل دور الراحل أحمد زكى فى فيلم «زوجة رجل مهم»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نبيل عبدالفتاح

تحولات حتمية تحتاج إلى اجتهاد.. كيف يواجه المثقفون عصر الذكاء الاصطناعى ومرحلة «ما بعد الانسان»؟ «3-3»

ماجد حبته

زيارة «جراهام» للرئيس

د. بهي الدين مرسي

لا تنسخ عامك الجديد من ماضيك

سارة شريف

حاملو التصاريح والعمليات

صفاء النجار

اللؤلؤ بين نوبات الهلع والتسويف

محمد عبدالعزيز

المستحيل ليس عربيًا

مؤمن المحمدي

تصدق يا مواطن! هـ تصدق إن شاء الله

د.كريمة الحفناوى

حقوق المسنين فى مصر.. «حقوق لا احتياجات»

صور

مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري

مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

محطة تل أبيب

المزيد

«الطريق إلى لاهاى».. سيناريوهات فتوى «العدل الدولية» فى ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين

إطلاق نار ضد سيارة إسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة

نتنياهو يدعو السعودية لتحقيق سلام تاريخى