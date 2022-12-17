حقيقة طلب الأهلى من فيوتشر استعادة كريم نيدفيد

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة كريم نيدفيد وعودته إلى صفوف المارد الأحمر.

وقال السقا في تصريحات تليفزيونية: "لم نتلق على الإطلاق أي شيء بخصوص ذلك من الأهلي".

وعن التعادل مع الأهلي، تحدث قائلًا: "هدفنا المباراة كان الثلاثة نقاط، الأهلي لديه جماهير كبيرة ونحن لدينا إصابات وغيابات كثيرة، كنا نريد أن نخرج من المباراة بشكل جيد، أجواء اللقاء كان فيها بعض العصبية".

وأضاف: "عمر كمال عبد الواحد لاعب ثقيل ونعتمد عليه والطرد كان فيه تهور، أحي علي ماهر علي إدارة المباراة بشكل غير طبيعي وكبير".

وواصل حديثه: "علي ماهر قال للاعبين طالما النتيجة بهدف مقابل لا شيء نستطيع التعوض، الفريق كان لديه روح عالية جدًا"، مشيرًا إلى أن "التعادل بطعم المكسب في ظل أننا كنا نلعب بـ10 لاعبين أمام الأهلي".

وأتم تصريحاته: "لم نلوم سعد سمير على ضربة الجزاء، لا أصدق ما يقال عنه إنه تعمد التسبب في ضربة جزاء أمام الأهلي، هو من أعمدة فيوتشر وكابتن من كباتن الفريق ونعتمد عليه".