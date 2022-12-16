الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد سليم يكشف سر الجواب الذي كتبه للفنانة أنغام: كنت مغرم بها

الفنان خالد سليم
الفنان خالد سليم

كشف الفنان خالد سليم تفاصيل الجواب الذي كتبه للفنانة أنغام، قائلًا: "وأنا في الجامعة كانت الفنانة الكبيرة الجميلة أنغام عشق حياتي ولازالت، ربنا يقومها بالسلامة وما تشوفش أي شر في حياتها".

وأضاف خالد سليم خلال لقاءه ببرنامج سهرانين، المذاع عبر فضائية ONE، الذي يقدمه الإعلامي والفنان أمير كرارة، كنت متابعها جدًا وحافظ كل أغانيها، وذات مرة، كانت إحدى المجلات تضع عنوان البريد الخاص بالتواصل مع الفنانين، فكان يوجد البريد الخاص بأنغام، معقبًا: "لما شفته قولت لنفسي، معقولة؟! طب أجرّب ولا أعمل إيه".

وتابع: "كتبت لها جواب من 6 صفحات وجه وظهر، كتبت لها أنه سمعتها امتى، وإيه اللي حصل لما سمعتها بتغني أغاني معينة، وإحساسي كان عامل إزاي، وقعدت أوصف وهي بتغني بتاخد نفسها إزاي، وإزاي بسمع نفسها قبل ما بتغني وتقول جملة معينة، وإزاي إنها حست بكلمة معينة في أغنيتها، شرحت لها كل إللي أنا مغرم به".

وأردف: "لما قابلتها قولتلها إني كتبت الجواب ده، قالتلي فين الجواب ده، قولتلها إنه عندي في البيت، والجواب مازال عندي في البيت لو دورت بضمير هلاقيه". 

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وائل لطفي

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