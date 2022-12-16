الجمعة 16 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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مراسلة «القاهرة الإخبارية»: الاقتراع على الأفراد وراء عزوف التونسيين عن الانتخاب

جريدة الدستور

يُعاني الشعب التونسي، منذ سنوات، من اضطراب سياسي شديد، ويحرص الرئيس التونسي قيس سعيد، جاهدًا على عودة الأمان والتنمية لتونس كما كانت من قبل.

وقالت نسرين رمضاني، مراسلة “القاهرة الإخبارية”، إن الشارع التونسي ينتظر الانتخابات البرلمانية أملاً في تحسن الوضع الراهن بتونس وفق خطط الرئيس التونسي قيس سعيد. 

الخذلان التونسي 

وأكدت نسرين رمضاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن التونسيين فقدوا الثقة في القيادات السياسية كافة، وذلك بسبب الخذلان الكبير الذين تعرضوا له على يد الأحزاب والقوات السياسية الماضية التي أدت إلى تردي الوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بدولة تونس. 

الاقتراع على الأفراد

وأضافت أن هناك نسبة عزوف من قبل الشعب التونسي عن تأدية واجب الانتخابات البرلمانية، وأسباب ذلك العزوف قرار الاقتراع على الأفراد بدلاً من الاقتراع على الأحزاب كما كان يحدث من قبل، ونتيجة لهذا الاقتراع الفردي شهدت تونس حملات دعائية باردة وضعيفة.

نسرين رمضاني القاهرة الإخبارية الوضع التونسي الانتخابات البرلمانية التونسية العزوف عن تأدية الانتخابات

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