الجمعة 16 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة: العنف ضد قوات حفظ السلام يعرض الاستقرار بجنوب لبنان للخطر

قوات حفظ السلام
قوات حفظ السلام

 أدانت الولايات المتحدة الأمريكية بأشد العبارات الهجوم، الذي وصفته بالعنيف على جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة بلبنان (اليونيفيل)، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي واحد وجرح ثلاثة آخرين.

 

وأكدت السفارة الأمريكية في لبنان - في بيان أن العنف ضد قوات حفظ السلام غير مقبول، ويعرض المدنيين اللبنانيين للخطر، كما يعرض الاستقرار في جنوب لبنان للخطر.


وقالت السفارة إن الولايات المتحدة تبعث بأحر تعازيها لأسرة وأصدقاء وزملاء جندي حفظ السلام الذي مات، وتأمل في الشفاء العاجل للجرحى.
 

ودعت الحكومة اللبنانية إلى التحقيق بشكل عاجل في هذا الهجوم ومحاسبة المسئولين عنه ومنع حدوث مثل هذه الهجمات في المستقبل.


وحثت الولايات المتحدة، الحكومة اللبنانية على تسهيل التعاون الكامل مع اليونيفيل، بما في ذلك تسهيل تحركات اليونيفيل داخل وخارج منطقة عملياتها، مع أو بدون مرافقة الأجهزة الأمنية اللبنانية، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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