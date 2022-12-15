موعد مباراة المغرب وكرواتيا لتحديد المركز الثالث والرابع في كأس العالم 2022

مع الساعات الأولى من الصباح الباكر، يكثر التساؤل حول موعد مباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة عبر محرك "جوجل"، في مباراة حصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وكرواتيا بكأس العالم 2022

وخسر منتخب المغرب أمام منتخب فرنسا، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء بنصف نهائي كأس العالم لعام 2022، والتي قد أقيمت على ملعب البيت في قطر.

وتقام مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا، يوم السبت القادم، في تمام الخامسة مساءً، بملعب خليفة الدولي، وذلك من أجل تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2022.

ويحصل منتخب كرواتيا على يوم راحة إضافي أكثر من منتخب المغرب، عقب انتهاء الكروات من خوض دور نصف النهائي أول أمس الثلاثاء، بينما خاض أسود الأطلس مباراتهم أمس الأربعاء.

تاريخ مواجهات منتخبي المغرب وكرواتيا

لعب منتخبي المغرب وكرواتيا: مرتين.

فوز كرواتيا: مرة.

تعادل منتخبي المغرب وكرواتيا: مرة.

الفوز الوحيد لمنتخب كرواتيا جاء بركلات الجزاء عقب انتهاء الوقت الأصلي 2-2.

آخر مواجهة بين منتخبي المغرب وكرواتيا، كانت في دور المجموعات وانتهت بنتيجة 0-0.

نتيجة مباراة منتخب المغرب وفرنسا

وانتهت مباراة منتخبي المغرب وفرنسا، بهدفين نظيفين، بواقع إحراز هدف في الشوط الأول، وتعزيزه بالثاني في الشوط الثاني، ليؤكد الديوك على الرغبة في المنافسة على الفوز في كأس العالم 2022.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكرواتيا في كأس العالم 2022

ستُنقل مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2022، عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 إتش دي، وقناة بي إن سبورتس ماكس 3 إتش دي، وأيضا قنوات الكأس قناة إكسترا 1 و2 إتش دي.

ويتاح مشاهدة مباراة منتخبي المغرب وكرواتيا في بث مباشر لحظة بلحظة وذلك بدون تقطيع، على التطبيق "تود"، وخدمة "بي إن كونكت".

وأعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن نقل مباراة المغرب وكرواتيا ضمن مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم قطر 2022، على القناة المفتوحة، وكذلك أيضا قناة الكأس إكسترا، كما قد حصلت الرياضية الأرضية المغربية على حقوق نقل مباراتي نصف النهائي والنهائي.