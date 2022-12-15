الخميس 15 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ويجز يطرح كليب أغنية كأس العالم (ڤيديو)

ويجز
ويجز

طرح ويجزالكليب الرسمي لكأس العالم، الذي يحمل اسم “عز العرب” وذلك من خلال القناه الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

 

أغنية “عز العرب” من كلمات وألحان ويجز، وطرحت قبل أيام من انتهاء فعاليات كأس العالم في قطر، وقبل ساعات من انطلاق مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال.

 

وتقول كلماتها "حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله".

 

الجدير بالذكر أن على العربي وويجز قد تعاونا من قبل في الأغنية الرسمية الخاصة بالفيلم الوثائقي “كباتن الزعتري” الذي اخرجه وانتجه علي العربي وفاز بالعديد من الجوائز العالمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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