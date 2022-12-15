الخميس 15 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جريزمان رجل مباراة فرنسا والمغرب فى نصف نهائى كأس العالم

جريزمان
جريزمان

حصل أنطوان جريزمان، صانع ألعاب منتخب فرنسا، على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل هدفي منتخب فرنسا ثيو هيرنانديز وراندال كولو في الدقيقتين 5 و79 من عمر المباراة.

وكان جريزمان قد نجح في صناعة 4 فرص خلال المباراة، فيما كانت نسبة تمريراته الصحيحة 81%، وعرضياته المكتملة بنسبة 75%.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتيني مساء الأحد المقبل، لحسم بطل نسخة كأس العالم قطر 2022.
 

أنطوان جريزمان مباراة فرنسا والمغرب منتخب فرنسا منتخب المغرب كأس العالم 2022

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