جريزمان رجل مباراة فرنسا والمغرب فى نصف نهائى كأس العالم

حصل أنطوان جريزمان، صانع ألعاب منتخب فرنسا، على جائزة أفضل لاعب في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحقق منتخب فرنسا الفوز على نظيره المغربي بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وسجل هدفي منتخب فرنسا ثيو هيرنانديز وراندال كولو في الدقيقتين 5 و79 من عمر المباراة.

وكان جريزمان قد نجح في صناعة 4 فرص خلال المباراة، فيما كانت نسبة تمريراته الصحيحة 81%، وعرضياته المكتملة بنسبة 75%.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره الأرجنتيني مساء الأحد المقبل، لحسم بطل نسخة كأس العالم قطر 2022.

