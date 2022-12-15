كندا تقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء فى كييف

أكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أن بلادها ستقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء في كييف بعد الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.



وقالت فريلاند، في مؤتمر الوقوف مع الشعب الأوكراني في باريس، إن الأموال ستأتي من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة على الواردات من روسيا وبيلاروسيا.



وأضافت أن دعم كندا سيساعد في ضمان قدرة أوكرانيا على تأمين بنيتها التحتية للطاقة والاستمرار في الشتاء الصعب القادم.



وكانت مجموعة الدول السبع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي إقامة منصة متعددة الوكالات لتنسيق المساعدات لأوكرانيا ودعم الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.



وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء الكندي، في بيان صحفي، أن كندا أنفقت ملياري دولار على شكل مساعدة مالية مباشرة لأوكرانيا حتى الآن في عام 2022، وخصصت 500 مليون دولار إضافية من خلال سندات السيادة الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر.



وقدمت كندا والولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون أشكالًا أخرى من المساعدات المالية والاستخباراتية والعسكرية لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي مع فرض عقوبات متعددة على موسكو.