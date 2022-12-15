الخميس 15 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء فى كييف

الكهرباء
الكهرباء

أكدت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أن بلادها ستقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء في كييف بعد الهجمات الروسية المتكررة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقالت فريلاند، في مؤتمر الوقوف مع الشعب الأوكراني في باريس، إن الأموال ستأتي من عائدات الرسوم الجمركية المحصلة على الواردات من روسيا وبيلاروسيا.

وأضافت أن دعم كندا سيساعد في ضمان قدرة أوكرانيا على تأمين بنيتها التحتية للطاقة والاستمرار في الشتاء الصعب القادم.

وكانت مجموعة الدول السبع قد أعلنت يوم الاثنين الماضي إقامة منصة متعددة الوكالات لتنسيق المساعدات لأوكرانيا ودعم الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.

وذكر مكتب نائب رئيس الوزراء الكندي، في بيان صحفي، أن كندا أنفقت ملياري دولار على شكل مساعدة مالية مباشرة لأوكرانيا حتى الآن في عام 2022، وخصصت 500 مليون دولار إضافية من خلال سندات السيادة الأوكرانية في وقت سابق من هذا الشهر.

وقدمت كندا والولايات المتحدة وحلفاء غربيون آخرون أشكالًا أخرى من المساعدات المالية والاستخباراتية والعسكرية لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي مع فرض عقوبات متعددة على موسكو.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دور الدراما فى التسويق لمصر

الأكثر قراءة

موعد نهائى كأس العالم 2022 بقطر بين فرنسا والأرجنتين

أسعار الذهب اليوم فى مصر الأربعاء 14-12-2022

محمد هنيدى لمنتخب المغرب: صنعتوا التاريخ

ماكرون مشيدا بمشوار المنتخب المغربى فى المونديال: أحدثتم علامة فى تاريخ كرة القدم

اضبط تردد قناة bein sport المفتوحة 1و2 2022 الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

كندا تقدم 115 مليون دولار لإصلاح شبكة الكهرباء فى كييف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالله شريف

بهاء المالكى.. 50 جنيهًا لا تكفى

نبيل عبدالفتاح

تحولات الثقافة والمثقف فى عصر المابعديات والذكاء الصناعى والتحول إلى ما بعد الإنسان «1-3»

ماجد حبته

الرئيس فى واشنطن

كريم فرغلى

إيجار قديم.. الحُكم بعد المسلسل

محمد العسيري

ما بين كأس العالم والقاهرة الوثائقية أسباب جديدة للفرح!!

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «1»

مدحت بشاى

قيم الجمال.. والمناعة الإبداعية

عبد الرحيم طايع

كسر هيبةِ الأرجنتين والبرازيل

صور

الأهلي يهز شباك الاتحاد بثلاثية ويتصدر الدوري

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى: أحبطنا أكثر من 400 عملية فى الضفة الغربية خلال 2022

إسرائيل تعلن مسئوليتها عن استهداف قافلة فى سوريا

ورطة جديدة: الجيش الإسرائيلى يقتل فتاة فلسطينية فى جنين.. ماذا سيحدث؟