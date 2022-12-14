الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

التصديري للملابس الجاهزة: نأمل مزيد من التسهيلات بشان الإجراءات الحكومية للتصدير

الملابس الجاهزة
الملابس الجاهزة

قالت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المجلس يأمل الوصول إلى صادرات 2.4 مليار دولار، حيث يطمح المجلس في زيادة معدل الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة العام القادم.

النهضة التصديرية 

وأكدت ماري بشارة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المغرب وتونس وتركيا والأردن من الدول المنافسة للدولة المصرية في قطاع الملابس الجاهزة، ومصر تهدف إحداث نهضة في صادرات هذا القطاع وتخطي معدل هذه الدول المنافسة في القريب العاجل.

تصدير الملابس الجاهزة

وأضافت في حديثها، أن الدول المنافسة لمصر في قطاع الملابس الجاهزة تتميز بالقوة الشديدة في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، حيث تعود نتائج وأرباح المشروع للمستثمر بصورة فائقة السرعة، معبرة: "نطمح في مزيد من التسهيلات بشان الإجراءات الحكومية للتصدير من أجل مزيد من العوائد".

ماري بشارة تصدير المكلابس الجاهزة مزيد من تسهيلات التصدير دي ام سي مساء دى ام سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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