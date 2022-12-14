تامر أمين عن مواجهة المغرب وفرنسا: «عمرى ما شوفت ديوك بتكسب أسود»

علق الإعلامي تامر أمين، على مواجهة المغرب وفرنسا لتحديد ثاني بطاقات التأهل لنهائي كأس العالم.



وقال تامر أمين خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، والمُذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الأربعاء: "المغرب لحد النهارده في السباق، وبعد دقايق هتنطلق صافرة البداية بين فرنسا حامل بطولة كأس العالم وبين المغرب".



وأضاف أن :"المغرب نسميه المفاجأة والحصان الأسود والحصان الجامح والقنبلة القادمة في عالم كرة القدم، الأوصاف كلها أقل مما فعله المغاربة، احنا دلوقتي أمام الجد".



وأكمل: "يا رب النتيجة لمصلحتنا وربنا ينصر أسود الأطلس ونصعد بيهم لنهائي مونديال كأس العالم، كل الدعوات القلبية والله كأن منتخب مصر اللي بيلعب، التوفيق كله لمنتخب أسود الأطلسي، عمري ما شوفت ديوك بتكسب أسود الديوك آخرها تكاكي وتصيح، بس زئيره أسد واحد تخلص الموضوع".