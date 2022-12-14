الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال اتصال هاتفى.. وزير الشباب والرياضة يقدم العزاء لعائلة اللاعب المتوفى

كابتن سامي سعيد
كابتن سامي سعيد

قال الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال حديثه لـ"الدستور"، إن وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي قدم العزاء إلى والد الكابتن سامي سعيد لاعب نادي مطروح الذي توفي أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث وإلى رئيس نادي مطروح وذلك خلال اتصال هاتفي مساء اليوم الأربعاء، أثناء تلقي أسرته العزاء.

وأوضح وكيل وزارة  الشباب والرياضة بمطروح أن الدكتور أشرف صبحي أصدر قرارًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة وفاة اللاعب أثناء المباراة وفي انتظار التقرير الطبي النهائي بمستشفى مطروح العام.

وكان قد توفى لاعب كرة قدم، أمس الثلاثاء، أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث بين فريقي نادي السلوم ونادي مطروح وذلك بمركز شباب مطروح، وتم على الفور نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

واستقبل مستشفى مطروح العام، سامي سعيد محمد ويبلغ من العمر 43 سنة مصابًا بهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم على الفور إجراء إنعاش قلب رئوي له ولم يستجب وتوفى على الفور.

وشهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، تشييع جثمان الكابتن سامي سعيد لاعب كرة القدم الذي توفي أمس أثناء مباراة رسمية بالقسم الثالث بين فريقي نادي السلوم ونادي مطروح. 

الدكتور أشرف صبحي اللاعب المتوفي اثناء مباراة تقصى الحقائق مستشفى مطروح العام مطروح

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