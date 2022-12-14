الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

دينا فؤاد وخالد سليم ضيفا أمير كرارة في حلقة استثنائية ببرنامج «سهرانين» الخميس والجمعة

دينا فؤاد
دينا فؤاد

تحل النجمة دينا فؤاد، والنجم خالد سليم، ضيفين على برنامج «سهرانين»، الذي يقدّمه النجم أمير كرارة على قناة ON يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساءً، وذلك فى حلقة استثنائية مليئة بالغناء والاستعراضات لبعض الفوازير.

ومن المقرر أن تتحدث دينا فؤاد في البرنامج عن بداياتها مع النجم الكبير نور الشريف في مسلسل «الدالي»، وكيف ساهم المسلسل في جعلها نجمة من بداية عرض أولى حلقاته.

كما تقدم بعض الاستعراضات ومنها فوازير «أم العريف» بأداء استحوذ على إعجاب أمير كرارة وخالد سليم.

وتتحدث دينا عن علاقتها بالنجم خالد سليم وتجربتهما معاً في «جمال الحريم» وكواليس هذا المسلسل المرعبة، وتكرار العمل سوياً في مسلسلهما «حكايات الماميز» الذي يتم تصويره حالياً.

وتجهز دينا فؤاد حالياً لمفاجأة كبيرة لجمهورها عبر مسلسلها الجديد «حكايات الماميز» مع النجم خالد سليم، والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه قريباً، والعمل معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي.

«حكايات الماميز» من الأعمال الاجتماعية المهمة، التي تدور في إطار الواقع المجتمعي، وما تعيشه الأسر المصرية، في إطار درامي جذاب ومهم، وتراهن دينا فؤاد على دورها في هذا العمل الذي سيعد نقلة حقيقية في مشوارها الفني.

وفي عام 2022 تألقت دينا فؤاد وحققت نجاحات على كل المستويات سواء الفنية أو غيرها، حيث كانت صاحبة إطلالات راقية وملكية في أكثر من محفل فني، حيث أطلت على متابعيها بإطلالة ملائكية راقية في مهرجان القاهرة للدراما بدورته الأولى وتم تكريمها على مسلسل «الاختيار»، كما تألقت في افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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