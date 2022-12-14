بهتافات «تحيا مصر».. الجالية المصرية تستقبل الرئيس السيسى فى واشنطن

عرضت فضائية extra news، فيديو يكشف الاستقبال الحاشد من الجالية المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية، للرئيس عبدالفتاح السيسي فور وصوله لواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.

وتعالت هتافات الجالية المصرية بعبارات الحب والإمتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي ولجمهورية مصر العربية:"تحيا مصر، وبنحبك يا سيسي، وبنحبك يا سيسي يا مشرفنا".

وقال أحد أعضاف الجالية المصرية في الولايات المتحدة: "نحن كجالية عربية ندعم للرئيس السيسي والدولة المصرية بكل ما أوتينا في لقاءه في القمة الأمريكية الأفريقية للتنمية.

وأضاف: "أدعم الدولة المصرية والرئيس السيسي، ونحن جميعًا شاهدين على الإنجازات التي يقوم بها، وشاهدين على التطور الذي يقوم به، وأشكر الشعب المصري الأصيل الذي يقف خلف قيادته وخلف الرئيس".

وتابع: "إحنا حاسين إن الرئيس السيسي يعمل كل ما عليه، وبالتالي يجب علينا كجالية عربية ومصرية أن نكون خلف القيادة المصرية والرئيس السيسي، وإن شاء الله مصر تبنى كدولة حديثة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وإن شاء الله مصر للعلا".

بينما قالت إحدى أعضاء الجالية المصرية في أمريكا: "بنحبك يا سيسي على كل إللي عملته، لأنك جعلت فيه محبة بين المسلمين والمسيحيين، دي أهم حاجة، وربنا يديك الصحة ويقويك، ويبعد عننا الإرهاب".