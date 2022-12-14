الأربعاء 14 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

العالم على صفيح ساخن.. ارتفاع أسعار الطعام يهدد موسم الأعياد الأمريكى

ارتفاع أسعار الطعام
ارتفاع أسعار الطعام

عرضت فضائية extra news، تقرير بعنوان" العالم على صفيح ساخن.. ارتفاع أسعار الطعام يهدد موسم الأعياد الأمريكي".

 

وأوضح التقرير أنه في الأشهر الأخيرة، وصل التضخم في أمريكا إلى أعلى مستوياته في أربعة عقود .

 

وفي هذا السياق صرح اتحاد مكتب المزارع الأمريكي الأسبوع الماضي، أن تكلفة العناصر التي تشكل عادة الوجبات في موسم الأعياد، ارتفعت بنسبة 20%.

 

وقال تاجر دواجن، إنه بالنسبة للدواجن، كان الأمر يتفاقم حقًا، حيث تجاوزت أسعار الحبوب لدينا الحد.

 

وأشار إلى أن تكلفة الديك الرومي قد زادت بنسبة 17% مما كانت عليه قبل عام، كما أن السلع الأساسية للبقالة آخذة في الإرتفاع، والبطاطس أعلى بنسبة 15%، والبيض ارتفع بنسبة 43%، كا زادت الزبدة عما يقرب من 27%.

 

وبين التقرير أن 70% من المواطنين يعتزمون شراء كميات أقل من الطعام في الأيام المُقبلة، بينما لن يتمكن قطاع كبير من السكان من السفر لزيارة عائلاتهم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في الأعياد 

 

وقال مواطن أمريكي:"هل ستقوم بتلك الرحلة من أجل عائلتك أم ستضطر إلى وضع الطعام على المائدة؟ لذلك بالتأكيد هذا يؤثر علينا جميعًا". 

 

وأكدت التقارير أن 7 من بين كل 10 أمريكيين يقولون بأنهم سيشترون بمبلغ أقل أو يبحثون عن خيار أرخص عند التسوق للحلويات. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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