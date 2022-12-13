الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة تبدأ تنفيذ إجراءات السيطرة على انفلات الأسعار

التموين
التموين

اجتماعات بين التموين والغرف التجارية لتحديد هامش ربح التجار.. وحملات رقابية فى كل مكان

كشف المهندس عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع الرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم عقد اجتماع مع اتحاد الغرف التجارية قريبًا، لوضع أسعار استرشادية للسلع، وتحديد هامش الربح للتجار.

وأضاف «خليل» أن الأجهزة الرقابية بالوزارة ستتخذ إجراءات صارمة لمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ قرارات الحكومة بشأن إعلان أسعار السلع، عبر إطلاق حملات رقابية مكثفة، واتخاذ إجراءات الغلق والمصادرة للسلع فى حالة المخالفة.

وأشار إلى وجود قرار سابق فى هذا الشأن برقم ٣٣٠ صادر ٢٠١٧، ينظم الأسعار وفقًا لسعر فاتورة الشراء مهما زادت حلقات التداول، مضيفًا: «لا بد من إعلان السعر الاسترشادى بناءً على الفاتورة». 

وكشف عن أن الإدارة العامة للرقابة التموينية تنفذ ٣٠٠٠ حملة رقابية على مستوى الجمهورية، على جميع المنشآت الخاصة بتداول السلع من أول كيس الملح إلى الأسمدة والأعلاف والأرز والخضروات والفاكهة وغيرها. 

من جهته، قال المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، وسيتم تكثيف الحملات الرقابية وزيادة حملات الضبطية القضائية بالأسواق، للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية ومراجعة الأسعار. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وثائقية المتحدة

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