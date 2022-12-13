شهدت أسواق مواد البناء قفزة في سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022، خلال شهر نوفمبر الماضي بتأثير ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار في البنوك المصرية، والتي تعد هى العملة العالمية للشراء في معظم دول العالم حيث وبذلك للتحكم في حركة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للسلع المستوردة من الخارج.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022

زيادة جديدة في سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022 بلغت في بعض الشركات 1700 جنيه، حيث كسر الطن حاجز الـ 21 ألفًا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ومن بينها سوق حديد التسليح حيث جاءت الأسعار كما يلي:

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 20.450 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 20.350 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 21.205 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 21.100 جنيه للطن.



متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 20.330 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 20.350 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 20.250 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20.300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1620 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1590 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1600 جنيه للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1620 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1110 جنيهات.



متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المقاوم 1755 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1610 جنيهات.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1635 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1720 جنيها.