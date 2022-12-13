الثلاثاء 13 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022

مواد البناء
مواد البناء

شهدت أسواق مواد البناء قفزة في سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022، خلال شهر نوفمبر الماضي بتأثير ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية الدولار في البنوك المصرية، والتي تعد هى العملة العالمية للشراء في معظم دول العالم حيث وبذلك للتحكم في حركة العرض والطلب ومدى احتياج السوق المصري للسلع المستوردة من الخارج.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022

زيادة جديدة في سوق مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الثلاثاء 13-12-2022 بلغت في بعض الشركات 1700 جنيه، حيث كسر الطن حاجز الـ 21 ألفًا منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مارس الماضي، والتي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي ومن بينها سوق حديد التسليح حيث جاءت الأسعار كما يلي:

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 20.450 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 20.350 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاى 21.205 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 21.100 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والأونصة فى الصاغة المصرية


متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 20.330 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 20.350 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 20.250 جنيه للطن.

متوسط سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20.300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1620 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1590 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1600 جنيه للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1620 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1110 جنيهات.

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استقرار أم ارتفاع؟.. سعر جرام الذهب اليوم في مصر الآن

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سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المقاوم 1755 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1610 جنيهات.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1635 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيها.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 1720 جنيها.

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مواد البناء سعر طن الحديد طن الحديد والأسمنت الحديد والأسمنت شركة عز

رئيس التحرير

وائل لطفي

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