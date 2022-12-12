الإثنين 12 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

نستعرض من خلال التقرير أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 والتي شهدت عدة ارتفاعات تأثرًا بارتفاع العملة الأمريكية منذ شهر أكتوبر الماضي في كافة البنوك المصرية وشركات الصرافة، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية وفقًا لحركة العرض والطلب.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022

يقدم موقع «الدستور» أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميًا وهي كما يلي:

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز 20.450 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة السويس 20.350 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي 21.205 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجارحي 21.100 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي 20.330 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين 20.350 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري 20.250 ألف جنيه.

متوسط سعر طن حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الجيوشي 20.300 ألف جنيه.

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سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المصرية للمستهلكين

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح 1620 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر 1610 جنيهات للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز 1635 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة قنا 1560 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي 11720 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخصوص 1590 جنيهًا للطن.

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الدولار وانفجار الأسعار

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مصادر: توقعات بتراجع معدلات التضخم واستقرار الأسعار خلال النصف الأول من 2023


متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل 1600 جنيه للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان 1620 جنيهًا للطن.

متوسط سعر طن الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المخلوط 1110 جنيهات للطن.

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وائل لطفي

العرب والصين

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