سعر الريال السعودى اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 فى البنوك المصرية

يقدم لكم الدستور سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية والذي يحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث جوجل من قبل الراغبين في أداء مناسك العمرة أو المصريين العاملين في المملكة العربية السعودية وأسرهم لمعرفة قيمة التغيير في سعر الصرف اليومي وفقا للوحة التعاملات المالية.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 12 ديسمبر

يمكن معرفة التغييرات التي طرأت على أسعار صرف العملات المالية لكافة الدول العربية والأجنبية على رأسهم المملكة العربية السعودية من خلال تحديثات لوحة التداول في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري وإليكم سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2022 في البنوك المصرية:-

سعر تداول الريال السعودي في البنك المركزي المصري 6.53 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

يتداول الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 6.52 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.



أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

قدر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB بنحو 6.52 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.



في بنك مصر بلغت قيمة الريال السعودي نحو 6.52 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.



في بنك البركة وصل الريال إلى 6.38 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.



في بنك قناة السويس وصل سعر تداول الريال السعودي إلى 6.50 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.



مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 6.55 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.



بنك سايب سجل الريال نحو 6.43 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.



في بنك المشرق سجل الريال نحو 6.49 جنيه للشراء و 6.56 جنيه للبيع.



في بنك كريدي أجريكول وصل الريال إلى 6.49 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.

في بنك التنمية الصناعية سجل الريال نحو 6.47 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.



في بنك الاستثمار العربي سجل الريال نحو 6.57 جنيه للشراء و 6.57 جنيه للبيع.



في بنك بلوم مصر وصل الريال إلى 6.52 جنيه للشراء و 6.55 جنيه للبيع.

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