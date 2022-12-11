الأحد 11 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

الذهب
الذهب

سجلت أسعار الذهب، اليوم، حالة من الاستقرار نتيجة توقف البورصة المصرية.

ويقدم «الدستور» نشرة يومية لقرائه بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

وقال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار الذهب اليوم تزامنا مع غلق البورصة، ومن المتوقع أن يكون هناك تغييرات غدا بداية من التعاملات الصباحية مع فتح البورصة.

وأضاف «مغربي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الذهب سجلت وفق آخر تحديث كالتالي:

أسعار الذهب الآن

عيار ١٨ سجل ١٤٥٧ جنيها 

عيار ٢١ سجل ١٧٠٠ جنيه 

عيار ٢٤ سجل ١٩٤٣ جنيها

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه ذهب ١٣٦٠٠ جنيه.

وأوضح أن الأسعار لا تشمل المصنعية    
سعر الذهب العالمي ١٨٠٠ دولار للأونصة.

اسعار الذهب المحلية أسعار الذهب اليوم الأح ارتفاع أسعار الذهب ارتباك اقتصاد

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