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رياضة

موعد مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائى كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

فرنسا والمغرب
فرنسا والمغرب

تترقب الجماهير العربية موعد انطلاق مباراة المنتخب المغربى مع نظيره الفرنسى، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر حاليًا.

مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف النهائي 

ويستضيف استاد "البيت" حدث تاريخى للعرب لم يحدث من قبل فى تاريخ بطولات كأس العالم، تكتبه كرة القدم العربية في منافسات المونديال، حين يستضيف مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022، بعدما حجز أسوط الأطلسى موقعهم فى المربع الذهبى على حساب البرتغال فى دور الثمانية .

ونجح منتخب المغرب في مواصلة مشواره في مونديال قطر، وتمكن من الوصول إلى المربع الذهبي بإقصاء منتخب البرتغال، بعد الفوز على رفاق رونالدو بهدف دون رد في ربع النهائي بعد مباراة مثيرة.

فى حين واصل منتخب فرنسا، حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم بنجاح منقطع النظير حتى الآن، بعدما حقق الفوز على منتخب إنجلترا بهدفين لهدف واحد، ليحجز رفاق كيليان مبابي أحد مقاعد نصف النهائي.

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موعد مباراة المغرب وفرنسا في كأس العالم 2022

تنطلق مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022، فى التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022، على استاد البيت.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة المغرب وفرنسا على شاشتها.

التشكيل المتوقع للمغرب ضد فرنسا

من المتوقع أن يبدأ وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : ياسين بونو.

خط الدفاع : نصير مزراوي – جواد الياميق – يحيى عطية الله – أشرف حكيمي.

خط الوسط : سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي.

خط الهجوم : سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش.

التشكيل المتوقع لفرنسا ضد المغرب

من المتوقع أن يبدأ ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : هوجو لوريس.

خط الدفاع : بنجامين بافارد - رافاييل فاران - إبراهيما كوناتي - تيو هيرنانديز.

خط الوسط : أدريان رابيو - أوريليان تشواميني - عثمان ديمبيلي.

خط الهجوم : - أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - أوليفييه جيرو.

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