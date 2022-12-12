موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 بتوقيت القاهرة

تصدر موعد مباراة منتخب المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر قائمة بحث الآلاف حول العالم بعد تأهل المنتخب المغربي لأول مرة في تاريخه بالمربع الذهبي لكأس العالم للنسخة الثانية والعشرين من البطولة، في مواجهة الديوك حامل اللقب.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف النهائى

يحل موعد مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر على ستاد البيت بمدينة الخور القطرية.

وتنطلق صافرة حكم المباراة في الجولة الثانية من نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

تأهل المغرب وفرنسا للمربع الذهبي

نجح المنتخب المغربي في الوصول إلى المربع الذهبي لبطولة كأس العالم 2022 على حساب نظيره البرتغالي بهدف دون رد أحرزه المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41.

ويعد صعود أسود الأطلس للمربع الذهبي أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وأفريقي إلى نصف نهائي المونديال.

على الجاب الآخر، تمكن المنتخب الفرنسي من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على منتخب إنجلترا في ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

تشكيل المغرب المتوقع ضد فرنسا

ومن المتوقع أن يختار المدرب وليد الركراكي تشكيل منتخب المغرب التالي لمواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

حراسة المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: أشرف حكيمي - عطية الله - رومان سايس - الياميق.

خط الوسط: سفيان أمرابط - أوناحي - سليم أملاح.

خط الهجوم: حكيم زياش - يوسف النصيري - سفيان بوفال.

تشكيل فرنسا المتوقع ضد المغرب

أما الجانب الآخر، من المتوقع أن يستقر المدرب على تشكيل منتخب فرنسا الآتي لمواجهة المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.