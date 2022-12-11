الأحد 11 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من رونالدو بعد توديع البرتغال بطولة كأس العالم 2022

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

علّق النجم كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، على توديع بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر الجاري.

وودّع منتخب البرتغال منافسات بطولة كأس العالم 2022، في مفاجأة مُدوية بعدما خسر أمام المغرب بهدف نظيف، سجله يوسف النصيري في الدقيقة 42 من زمن المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

كريستيانو رونالدو

أول تعليق من رونالدو بعد خروج منتخب البرتغال من كأس العالم 2022

ونشر رونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، موجهًا رسالة بعد توديع منتخب البرتغال منافسات مونديال 2022، قائلًا: "الفوز بلقب كأس العالم للبرتغال أكبر حلم في مسيرتي وأكثرها طموحًا".

وأضاف: "لحسن الحظ، لقد فزت بالعديد من الألقاب دوليًا، ولكن وضع اسم بلدنا عاليًا والتتويج بكأس العالم، كان بمثابة حلمي الأكبر، لقد قاتلت من أجل ذلك، وناضلت بشدة لهذا الحلم".

 

وأضاف: "في المباريات الخمس التي سجلتها في نهائيات كأس العالم على مدار 16 عامًا، كنت دائمًا بجانب لاعبين رائعين وبدعم من ملايين البرتغاليين، بذلت قصارى جهدي".

وتابع: "كنت أترك كل شيء خارج الملعب، لم أدر وجهي أبدًا بعيدًا عن القتال، ولم أتخل أبدًا عن هذا الحلم".

وأفاد: "للأسف، لقد انتهى الحلم بالأمس. وأريدكم جميعًا أن تعرفوا أن الكثير قد قيل، وكُتب الكثير، وتم التكهن بالكثير، لكن تفاني للبرتغال لم يتغير أبدًا".

وواصل: "لقد كنت دائمًا مناضلًا من أجل هدف الجميع، ولن أدير ظهري أبدًا لزملائي وبلدي".

واختتم كريستيانو رونالدو رسالته، قائلًا: "ليس هناك الكثير ليقوله الآن. شكرًا لك البرتغال. شكرًا قطر، لقد كان الحلم جميلًا. والآن نتمنى التوفيق لجميع المنتخبات المتبقية في المباريات المقبلة".

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