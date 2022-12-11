الإثنين 12 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 وتاريخ المواجهات

الأرجنتين
الأرجنتين

تصدر موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر قائمة بحث الآلاف حول العالم بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المربع الذهبي للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، مساء الجمعة، في ثاني مواجهات دور ربع النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

يحل موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد لوسيل.

ونجحت كرواتيا في الوصول إلى دور نصف نهائي المونديال على حساب منتخب البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية".

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد كرواتيا

  • حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.
  • خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، أكونيا.
  • خط الوسط: دي باول، إنزو فرنانديز، أليكسيس أليستير.
  • خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ميسي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

حكام مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 بقطر

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

جدول مباريات نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.. تردد القنوات الناقلة

تشكيل كرواتيا المتوقع ضد الأرجنتين

  • حراسة المرمى: ليفاكوفيتش
  • خط الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش
  • خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش
  • خط الهجوم: بيرسيتش، بيتكوفيتش، كراماريتش.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وكرواتيا

وسبق أن تواجه منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم مرتين رسمتين خلال دور المجموعات وثلاثة مواجهات ودية.

وكانت المواجهة الأولى لكرواتيا والأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 1998 والتي انتهت بفوز راقصي التانغو بهدف دون رد.

فيما كانت المواجهة الثانية بين المنتخبين في دور مجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والتي انتهت بفوز كرواتيا 3 أهداف دون مقابل.

فيما التقى الفريقان خمس مرات منذ عام 1994، بينهما ثلاث مباريات ودية، حيث فاز كل من الخصمين بمباراة واحدة وأخرى انتهت بالتعادل السلبي.

مباراة الأرجنتين وكرواتيا الأرجنتين وكرواتيا موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا نصف نهائي كأس العالم 2022 كأس العالم 2022 تشكيل كرواتيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العرب والصين

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

ضبط 36550 نسخة كتاب تعليمى خارجى للتعليم قبل الجامعى فى الأزبكية

معتز الدمرداش: قدمت توك شو 15 سنة والديب من أصعب اللقاءات

أبناء المغرب يكشفون كواليس الاحتفال بفوز منتخبهم بكأس العالم (فيديو)

بيع 340 ألف قنطار في مزادات القطن بـ8 محافظات

كده رضا.. عمرو الليثى يكشف أغرب حالات تطابق لأربع توائم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الأمين

حتى وإن خسرت المغرب.. فقد انتقمت

محمود خليل

الشيخ المناضل

محمد العسيري

فى السينما الجديدة.. أنا لا أسرق ولكنى أتجمَّل!

ماجد حبته

فساد البرلمان الأوروبى

الحسين عبدالرازق

نصر العرب للعرب!

لواء.حمدى البطران

مونديال العرب

جمال-أسعد

الدولار وانفجار الأسعار

لواء. محسن الفحام

المرأة.. والأسرة المصرية

صور

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطيني حاول الشاباك تجنيده فأصبح عميلاً مزدوجا لـ "حماس".. ما القصة؟

تحذيرات لـ«لبنان» ومناورة مفاجئة للجيش الإسرائيلى.. هل يمكن الربط بينهما؟

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية