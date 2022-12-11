موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا فى نصف نهائى كأس العالم 2022 وتاريخ المواجهات

تصدر موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر قائمة بحث الآلاف حول العالم بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى المربع الذهبي للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، بعد الفوز على نظيره الهولندي بركلات الترجيح، مساء الجمعة، في ثاني مواجهات دور ربع النهائي.

موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا

يحل موعد مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد لوسيل.

ونجحت كرواتيا في الوصول إلى دور نصف نهائي المونديال على حساب منتخب البرازيل بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب "المدينة التعليمية".

تشكيل الأرجنتين المتوقع ضد كرواتيا

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: مولينا، روميرو، أوتامندي، ليساندرو مارتينيز، أكونيا.

خط الوسط: دي باول، إنزو فرنانديز، أليكسيس أليستير.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز، ميسي.

تشكيل كرواتيا المتوقع ضد الأرجنتين

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

خط الدفاع: سوسا، جفارديول، لوفرين، يورانوفيتش

خط الوسط: كوفاسيتش، بروزوفيتش، لوكا مودريتش

خط الهجوم: بيرسيتش، بيتكوفيتش، كراماريتش.

تاريخ مواجهات الأرجنتين وكرواتيا

وسبق أن تواجه منتخبي الأرجنتين وكرواتيا في كأس العالم مرتين رسمتين خلال دور المجموعات وثلاثة مواجهات ودية.

وكانت المواجهة الأولى لكرواتيا والأرجنتين في دور المجموعات بكأس العالم 1998 والتي انتهت بفوز راقصي التانغو بهدف دون رد.

فيما كانت المواجهة الثانية بين المنتخبين في دور مجموعات ببطولة كأس العالم 2018 والتي انتهت بفوز كرواتيا 3 أهداف دون مقابل.

فيما التقى الفريقان خمس مرات منذ عام 1994، بينهما ثلاث مباريات ودية، حيث فاز كل من الخصمين بمباراة واحدة وأخرى انتهت بالتعادل السلبي.