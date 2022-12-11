موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022

يهتم الملايين في الوطن العربي بمعرفة موعد مباراة المغرب وفرنسا في دور نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، وذلك بعدما تمكن المنتخب المغربي من كتابة التاريخ، بعد فوزه على البرتغال بهدف نظيف، ليضمن بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، لأول مرة في تاريخه.

المغرب يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022

صعد منتخب المغرب لنصف نهائي كأس العالم 2022 بعدما سجل الهدف الوحيد لـ"أسود الأطلس" المهاجم يوسف النصيري برأسية متقنة في الدقيقة 41 وضغط المنتخب البرتغالي بمختلف الوسائل في الشوط الثاني بحثا عن هدف التعادل، لكن دفاع المغرب صمد إلى آخر دقيقة.

يشار إلى أن هذه أول مرة يتأهل فيها منتخب عربي وإفريقي إلى نصف نهائي المونديال.

فرنسا يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2022

اقتنص منتخب فرنسا بطاقة التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 بعد الفوز بصعوبة على حساب نظيره إنجلترا.

تقدم منتخب فرنسا بالهدف الأول على حساب إنجلترا بهدفين مقابل هدف بالمباراة التي جرت اليوم على ملعب البيت ضمن منافسات ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

أحرز تشواميني الهدف الأول لمنتخب فرنسا بالدقيقة الـ17، قبل يتعادل لمنتخب إنجلترا لاعبه هاري كين في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وأضاف أوليفيه جيرو هدف منتخب فرنسا الثاني في شباك إنجلترا في الدقيقة 78 من رأسية متقنة وبهذا تأهل منتخب فرنسا لمواجهة نظيره المغربي بنصف نهائي كأس العالم 2022.

موعد مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وتقام مباراة فرنسا ضد المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022 يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر الجاري على ستاد البيت.

متى مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم؟

تنطلق صافرة مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022 في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم

تبث مباراة المغرب في نصف نهائي كأس العالم عبر القنوات التالية

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA TWO HD.